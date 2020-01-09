Курсы валют на сегодня: гривня по курсу НБУ просела к доллару еще на 15 копеек

Официальный курс гривни к доллару на 9 января установлен на уровне 23,83 грн/долл., к евро на уровне 26,49 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 9 января, установил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек ниже предыдущего дня на уровне 23,83 грн/долл.

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Согласно данным на сайте НБУ, в декабре прошлого года национальная валюта ежедневно обновляла или удерживала максимум с января 2016 года, и только 27 декабря гривня по официальному курсу впервые за месяц просела к доллару – до 23,29 грн/долл., тогда как предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 26 декабря на уровне 23,26 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 9 января установлен на уровне 26,49 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов 8 января 2019 года установились на уровне 23,97/24,00 грн/долл., к евро - на уровне 26,66/26,69 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года гривня укрепилась к доллару США на 1,5%, с начала 2019 года – на 14,5%.

Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 грн/долл. на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 грн/долл.