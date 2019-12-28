Правительство уволило Янчука с должности председателя АРМА

Временно исполнять обязанности председателя агентства будет начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталий Сигидина.

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

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"Уволить Янчука Антона Владимировича с должности Председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, согласно части первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", – говорится в тексте документа.

Временно исполнять обязанности Янчука будет начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов АРМА Виталий Сигидина.

Ранее Янчук подал иск на Кабмин из-за своего отстранения с должности, которую он занимал с 2016 года.