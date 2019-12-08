Соглашение с МВФ позволит Украине получить 500 миллионов евро от Евросоюза - Маркарова
Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляет, что соглашение с Международным валютным фондом позволит получить 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза на выгодных условиях в ближайшие месяцы.
Читайте такжеУкраина не успеет получить деньги МВФ в этом году - СМИ
Об этом министр сообщила на своей странице в Facebook.
«Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи из ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы», - написала Маркарова.
Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программе сотрудничества.
7 декабря состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Обсуждались условия новой программы сотрудничества с Фондом. По результатам беседы стороны достигли договоренности о новой программе сотрудничества.