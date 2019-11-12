В "Укрлендфарминге" Бахматюка опровергают информацию о хищении стабкредита из "ВиЭйБи Банка"

В компании считают возобновление дела незаконным.

В агрохолдинге "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка, опровергают информацию о хищении 1,2 миллиарда гривень стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку", крупнейшим акционером которого был Бахматюк.

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"Мы заявляем, что это абсолютная неправда, которая неоднократно была опровергнута различными экспертизами и официальными выводами Фонда гарантирования вкладов (к этим выводам за все эти годы НАБУ не имело никаких претензий)", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что в 2017 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) действительно открыло производство, однако дело зашло в тупик. А в 2019 году Генеральная прокуратура изменила подследственность и "закрыла дело за отсутствием состава преступления".

В нынешних же действиях НАБУ и Генпрокуратуры компания видит политические мотивы.

"С приходом генпрокурора Рябошапки, который, как известно, является другом главы НАБУ Артема Сытника и считает, что в основу работы прокуратуры должна лечь социология, дело было незаконно возобновлено… И при этом представители НАБУ молчат о прямом конфликте интересов между Артемом Сытником и фигурантами дела. Мы уверены, что это дело бесперспективно и не имеет ничего общего с законностью", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании. Бахматюк заявляет, что компанию, которая создает 27 тысяч рабочих мест и платит миллиардные налоги, безосновательно терроризируют силовики, и просит президента вмешаться.

В структурах владельца одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, прошли обыски и задержания работников силовиками НАБУ. Это произошло в рамках производства по делу ликвидированного VAB банка, по которому уже когда-то проводились следственные действия и экспертизы несколькими силовыми органами и которое было официально закрыто. Обращение бизнесмена к президенту с просьбой вмешаться в ситуацию было размещено сегодня утром на официальном сайте компании.