Нацбанк выявил 15 нелегальных обменников

НБУ в третьем квартале проверил 263 обменника

Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 года провел 263 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 15 нелегальных обменников.

Читайте такжеДоллар подешевел в курсах Нацбанка

Как сообщается на сайте НБУ, нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в городе Киеве, а информацию о них регулятор передал в правоохранительные органы.

Отмечается, что среди других нарушений проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам и не предоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников.