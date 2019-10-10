Брендовый товар провозили под видом секондхенда: ГБР проводит обыски на Львовской таможне

Обыски проводятся на пункте пропуска, таможенных постах и ​​их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц.

Сейчас ГБР проводит санкционированные обыски на Львовской таможне, в домах таможенников и на предприятиях-импортерах товара. Всего 40 обысков.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

- Сейчас проводим санкционированные обыски на Львовской таможне ДФС. В частности, на пункте пропуска, таможенных постах и их отделах таможенного оформления, а также по месту жительства должностных лиц. В общем - 40 обысков, - пишет она. - Причина такова: следователи Центрального аппарата ГБР совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили незаконную схему по ввозу на территорию Украины из стран ЕС дорогой брендовой одежды по поддельным документам.

По словам Варченко, ориентировочная стоимость каждой партии составляет не менее 400 тысяч долларов. Сейчас ГБР проверяет причастность к этой схеме должностных лиц таможни, которые, по предварительной версии следствия, способствовали незаконному перемещению товара через таможенную границу без прохождения соответствующих таможенных процедур.

Она также уточнила, что одежду ввозили в Украину как секондхенд.

Ольга Варченко также описала схему, по которой работали злоумышленники.

- Собственно, схема выглядела так (по предварительной информации): предприятие-импортер заказывает один товар из стран ЕС - в нашем случае - дорогую брендовую одежду, а когда он доезжает до таможни назначения для прохождения таможенного оформления - превращается в "товар подмены" - в этом случае - секондхенд, - пояснила она.

Такая одежда попадала на украинский рынок без уплаты соответствующих таможенных платежей. В результате, по информации Ольги Варченко, государство несло убытки минимум на 1 миллион гривень с каждой партии товара.

Она также сообщила, что грузовики, которыми везли товар по фиктивным документам, пересекали границу через пункт пропуска только в смену отдельных должностных лиц таможенного поста.

- Должностные лица таможни, по договоренности с организаторами незаконного перемещения товара через таможенную границу Украины, организовывали беспрепятственное прохождение таможенных формальностей, не применяли необходимые формы таможенного контроля, не принимали мер контроля в отношении импортируемых ими товаров при пересечении государственной границы Украины на основании ложных сведений, внесенных в ГТД, - подчеркнула она.

Кроме обысков на Львовской таможне, они также проводятся по адресам деятельности предприятий-импортеров, месту жительства их руководителей, а также организаторов. Во время обысков документируется причастность фигурантов дела к противоправной схемы.

Производство зарегистрировано по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных:

частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

частью 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).