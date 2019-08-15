Фонд гарантирования продает землю "ВТБ Банка" на Киевщине

Имущество будет продано через английский аукцион в системе "ProZоrro.Продажи".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу принадлежащие ликвидируемому "ВТБ Банку" семнадцать земельных участков в районе исторической местности Конча-Заспа вдоль правого берега Днепра в поселке Козин Киевской области.

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Как сообщила пресс-служба фонда, большинство участков имеют площадь 14-15 соток и предназначены для строительства жилья, хозяйственных зданий и сооружений.

Также на открытые торги выставлены 39 земельных участков в Ясногородке Киевской области. Участки имеют площадь по 2-5 гектаров и предназначены для ведения индивидуального садоводства.

Отмечается, что имущество будет продано через английский аукцион в системе "ProZоrro.Продажи".

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов 19 декабря 2018 года начал ликвидацию "ВТБ Банка". С 28 ноября прошлого года в банке работала временная администрация на основании решения Национального банка о признании финучреждения неплатежеспособным.

"ВТБ Банк" работал на рынке Украины с 1992 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Банк принадлежал российскому государственному "ВТБ Банку".