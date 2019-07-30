Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко

Ликвидация банка началась в мае 2014 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию "Реал Банка", принадлежавшего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

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Как сообщается на сайте фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица.

Также сообщается, что в связи с завершением ликвидации банка непогашенные требования его кредиторов из-за недостаточности имущества считаются погашенными, а полномочия фонда как ликвидатора банка прекращаются.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в мае 2014 года начал ликвидацию "Реал Банка", принадлежавшего группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. До этого, с марта 2014 года в банке работала временная администрация.