Барышевский райсуд запретил Рожковой исполнять обязанности замглавы Нацбанка

В Нацбанке отметили, что первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова продолжает исполнять свои обязанности.

Физическое лицо сообщило Нацбанку о решение Барышевского районного суда Киевской области запретить первому заместителю главы регулятора Екатерине Рожковой выполнять свои обязанности.

Об этом сообщили в пресс-службе национального банка Украины.

"В Национальный банк поступило письмо от физического лица, из содержания которого выходит, что 11 июня Барышевский районный суд Киевской области якобы принял решение о запрете Екатерине Рожковой участвовать в заседаниях Правления и выполнять возложенные на нее должностные обязанности", - говорится в сообщении.

"Согласно процессуального кодекса определение суда подлежит исполнению немедленно, то есть сразу после получения. Однако, пока мы ни получали, ни присутствовали при вынесении любого постановления о запрете членам Правления Национального банка осуществлять свои полномочия. Поэтому мы не можем утверждать, что информация о наличии соответствующего постановления соответствует действительности. Если это так, то Национальный банк обжалует его в предусмотренном законом порядке", - подчеркнули в Нацбанке.

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Комментируя последствия принятия Барышевским районным судом Киевской области решения, запрещающего Рожковой исполнять свои обязанности, начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук сообщил УНИАН, что Екатерина Рожкова продолжает выполнять свои обязанности.

"Мы не получали от суда соответствующего определения, как это предусмотрено Процессуальным кодексом. Кроме того, в Едином госреестре судебных решений данное определение отсутствует", - сказал Григорчук.

Заместитель главы НБУ Роман Борисенко, курирующий работу персонала регулятора, в комментарии УНИАН сообщил, что в правлении Национального банка не ожидаются кадровые перестановки.

"В отставку никто не собирается. У нас есть Закон "О Национальном банке", который предусматривает, что каждый член правления назначен на определенный срок каденции. Никаких таких настроений нет", - сказал Борисенко.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года депутат Верховной Рады Юрий Савчук попросил Окружной административный суд Киева запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ, обвиняя ее в незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора.

Ранее в мае Апелляционный суд Киева отменил решение Дарницкого районного суда столицы, который запрещает заместителю председателя Национального банка Украины Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ.