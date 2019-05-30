НБУ считает иск к замглаве Рожковой угрозой независимости регулятора

В НБУ напомнили, что подобные попытки были и в 2018 году, однако тогда суды поддержали позицию Нацбанка.

Национальный банк Украины считает иск народного депутата о запрете первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой исполнять свои полномочия очередной угрозой независимости регулятора.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ, комментируя сообщение Окружного административного суда Киева о рассмотрении соответствующего иска депутата Верховной Рады Юрия Савчука.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении иска, Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование его работы, а также посягательство на его независимость", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что основания для увольнения замглавы НБУ четко определены Законом "О Национальном банке Украины", и увольнение "по решению суда" действующим законодательством не предусмотрено.

Также, в НБУ напомнили, что подобные попытки ограничить Рожкову в полномочиях были в 2018 году по искам депутатов Игоря Луценко и Александра Дубинина, однако тогда суды поддержали позицию Нацбанка.

"Надеемся, что украинские суды не станут инструментом давления и влияния политиканов на работу центрального банка", - отмечается в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, депутат Верховной Рады Юрий Савчук попросил Окружной административный суд Киева запретить Екатерине Рожковой исполнять полномочия первого заместителя главы НБУ, обвиняя ее в незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора.