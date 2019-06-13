Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка Курченко

Также завершаются выплаты возмещения вкладчикам.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию «Брокбизнесбанка», которая продолжалась с июня 2014 года.

Читайте такжеНБУ вернул 1,2 миллиарда рефинансирования из банков-банкротов

Как сообщила пресс-служба Фонда, ликвидатор банка подал документы государственному регистратору для регистрации ликвидации банка как юридического лица.

Также сообщается, что в соответствии с требованиями действующего законодательства Фонд завершает выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации «Брокбизнесбанка» в июне 2014 года. С 3 марта 2014 года в банке работала временная администрация.

«Брокбизнесбанк» работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу крупных банков. Основным владельцем банка являлась группа ВЕТЭК Сергея Курченко.