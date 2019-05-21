Госдолг Казахстана за год увеличился почти на $5 миллиардов
13:16, 21 мая 2019Финансы
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Это произошло из-за финансирования дефицита бюджета и ослабления курса тенге.
Иллюстрация REUTERS
Государственный долг Республики Казахстан за прошлый год увеличился на 1,883 триллиона тенге (4,9 миллиарда долларов).
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Об этом сообщает Росбалт.
"По словам министра финансов республики Алихана Смаилова, это произошло из-за финансирования дефицита бюджета и ослабления курса тенге", - говорится в сообщении.
При этом глава Минфина отмечает, что лимит долговой нагрузки находится на относительно безопасном для страны уровне: отношение расходов обслуживания и погашения долга к доходам бюджета составили 12,2% при допустимом пределе 15%.
В целом размер государственного долга Казахстана составил по итогам прошлого года более 15,3 триллиона тенге (40,3 миллиарда долларов) или 25,8% к объему ВВП.
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