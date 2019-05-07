Банк Morgan Stanley уходит из России: названа дата

О намерении Morgan Stanley сократить присутствие в России стало известно в декабре прошлого года.

Банк Morgan Stanley намерен через девять месяцев прекратить свою деятельность в России. Об этом говорится в финансовой отчетности организации.

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В документе, опубликованном ООО «Морган Стэнли Банк», указывается, что в первом квартале 2020 года финансовая организация намерена подать в Банк России заявление о прекращении деятельности, пишет РБК.

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», - говорится в отчетности.

О намерении Morgan Stanley сократить присутствие в России стало известно в декабре прошлого года. Тогда собеседники агентства Bloomberg в банке сообщили, что часть сокращаемых в Москве сотрудников Morgan Stanley просто уволят, в то время как другие будут переведены на работу в Лондон.

Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005-м ООО «Морган Стэнли Банк» получило лицензию на осуществление банковской деятельности, а также лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность.

В 2008 году ООО «Морган Стэнли Банк» получило бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность. В настоящее время основные направления работы банка — конверсионные операции, операции на денежном рынке, с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам (слияния и поглощения, первичное размещение акций и др.).