Впервые с 2014 года: госдолг Украины опустился ниже 60% ВВП

Отмечается, что долг сократился благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укреплению национальной валюты.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец первого квартала 2019 года опустился ниже 60% валового внутреннего продукта (ВВП), впервые с 2014 года.

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Такими оценками поделился Национальный банк Украины в инфляционном отчете за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

Согласно отчету, долг на конец марта сократился по отношению к ВВП благодаря сохранению положительного первичного сальдо бюджета и укреплению национальной валюты Украины.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-март 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,6%, - до 78,78 миллиарда долларов, но при этом сократился в гривневом эквиваленте на 1% - до 2,147 триллиона гривень.