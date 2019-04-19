Бизнес-сообщество ожидает полноценной реформы Фискальной службы – ЕБА

В ассоциации подчеркнули, что одной из долгожданных реформ является реформа ГФС, в частности, путем ее разделения на таможенную и налоговую службы, назначение руководителей которых непосредственно влияет на процесс реформирования.

Члены Европейской Бизнес Ассоциации ожидают проведения полноценной реформы Государственной фискальной службы Украины (ГФС) и скорейшего завершения периода турбулентности в процессе ее реформирования.

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Как подчеркнули в пресс-службе Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), одной из долгожданных реформ является реформа ГФС, в частности, путем ее разделения на государственные таможенную и налоговую службы, назначение руководителей которых непосредственно влияет на процесс реформирования.

"Ведь именно они (будущие руководители налоговой и таможни - УНИАН) вместе с командой должны усилить прозрачность и качество сервисов. Чтобы легальный бизнес не испытывал дискомфорта от услуг, которые предоставляются или должны предоставляться. Поэтому бизнес ожидает, что именно это является ключевой целью, и начатое реформирование ГФС конструктивно завершится", - добавили в ЕБА.

Как сообщал УНИАН, бизнес-сообщество в Украине не чувствует положительных изменений в работе таможен, о чем свидетельствуют результаты составленного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) Таможенного индекса, который в августе-декабре 2018 года остался на уровне предыдущего периода и составил 2,92 балла из 5 возможных.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, бизнес надеется, что после завершения реорганизации Государственной фискальной службы качество коммуникации между бизнесом и контролирующими органами, а также скорость изменений в таможенных органах ощутимо возрастут.

Кабинет министров Украины в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу путем разделения ее на налоговую и таможенную службы.

Согласно Меморандуму с Международным валютным фондом по новой 14-месячной программе stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, процесс реорганизации ГФС должен быть завершен к концу апреля текущего года.