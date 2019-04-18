Минфин подаст апелляцию на решение суда о признании незаконной национализации «ПриватБанка»

В Минфине подчеркнули, что решение о выведении с рынка неплатежеспособного "ПриватБанка" с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины.

Министерство финансов Украины готовится к подаче апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконным выведения неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка с участием государства.

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Как сообщили в пресс-службе Минфина, сегодня Окружной административный суд Киева удовлетворил иск украинского бизнесмена и бывшего совладельца «ПриватБанка» Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров относительно национализации финучреждения, так как посчитал, что данная процедура вывода неплатежеспособного банка с рынка нарушила нормы действующего законодательства.

«Министерство финансов Украины не соглашается с указанным решением (решением Окружного админсуда от 17 апреля – УНИАН) и готовится к подаче апелляционной жалобы. Решение о выведении неплатежеспособного «ПриватБанка» с участием государства принималось в соответствии с нормами действующего законодательства, было поддержано СНБО и правительством Украины с целью обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан», - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что капитал «ПриватБанка» имел отрицательное значение, в связи с чем с целью гарантии выполнения всех обязательств перед клиентами банка государство приняло вынужденное решение о его национализации и рекапитализации, вложив в банк 155,3 млрд грн.

В сообщении подчеркивается, что за последние два года в банке внедрены соответствующие лучшим международным практикам стандарты корпоративного управления, усовершенствована модель управления рисками, вводятся инновационные технологические решения.

«Положительные финансовые результаты «ПриватБанка» говорят сами за себя… И сейчас наша задача - защитить инвестиции государства, вклад каждого украинца», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальный банк Украины сообщил о подготовке апелляционной жалобы на решение Окружного административного суда Киева о признании незаконной национализации «ПриватБанка».

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

До национализации основными акционерами банка являлись бизнесмен Игорь Коломойский с долей в капитале 49,9816%, его партнер Геннадий Боголюбов с долей 41,5769% и компания Triantal Investments Ltd с долей 16,8170%.