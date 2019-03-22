Гройсман выступил против необдуманной поддержки украинского производителя

Премьер отметил, что необдуманная поддержка украинского производителя может закрыть зарубежные рынки для отечественной продукции.

Необдуманная политика по поддержке отечественного производителя может привести к тому, что другие государства могут ввести зеркальные меры и закрыть свои рынки для украинской продукции.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, выступая сегодня в Верховной Раде.

"Если мы предоставляем безусловные преференции украинским производителям на рынке Украины, то это означает, что другие рынки против нас введут зеркальные меры и ограничат нашу продукцию на рынках других стран… Если мы необдуманно будем делать шаги, то эти рынки для нас будут закрываться", - отметил он.

Гройсман добавил, что сегодня около 43% украинского экспорта реализуется на рынках Европейского Союза.

Как сообщал УНИАН, экспорт украинских товаров в январе 2019 года вырос на 9,2% по сравнению с январем 2018 года, превысив 4 миллиарда долларов, при этом положительное сальдо составило 20,9 миллиона долларов.