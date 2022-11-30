Значительное повышение тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, запланированное НКРЭКУ, подкосит бизнес и приведет к сокращению помощи, которую предприятия оказывают Вооруженным силам.

Об этом говорится в материале РБК Украина.

Издание приводит цифры: согласно им, с начала полномасштабного вторжения экономика уже сократилась на 39,3%. И это, к сожалению, не конец: боевые действия продолжаются, так же как блокада морских портов. Теперь к этим проблемам добавилось отключение света.

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"Ряд мощных предприятий, которые генерировали значительную часть бюджетных поступлений и обеспечивали работой десятки тысяч работников, уже приостановили производство из-за отсутствия света. К весне их станет гораздо больше", - прогнозирует издание.

Значительное повышение тарифа на электроэнергию в таких условиях приведет лишь к тому, что бизнес останется без оборотных средств, а соответственно - не сможет содержать рабочие коллективы и оказывать системную помощь Вооруженным силам Украины.

"Компании обеспечивают не только поступления в бюджет, но и потребности ВСУ, причем помощь они организуют за свой счет. И поэтому, когда мы говорим о повышении тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии, мы должны понимать, что средства заберут, в том числе и из помощи для украинских воинов. Поэтому, фактически, мы собственными руками отдаляем победу Украины", - пояснила изданию председатель отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова.

Как известно, НКРЕКП предложило повысить тариф на передачу на 51%, а на диспетчеризацию – сразу на +356%.

Промышленные ассоциации и бизнес-объединения выступили резко против столь значительного роста тарифов. Они убеждены, что у государственной компании есть другие пути решения проблем, которые не приведут к деиндустриализации страны. Поэтому тарифы не должны вырасти больше, чем на 10%.