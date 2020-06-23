Замминистра экономики Качка сфальсифицировал заседание торговой комиссии, которая должна была защитить украинский топливный рынок от российской экспансии

Заседание комиссии, по словам ее членов, было «виртуальным».

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка сфальсифицировал заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, которая планировала принять решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ.

Член комисии, госуполномоченный Антимонопольного комитета Сергей Тыщик сообщил УНИАН, что замминистра экономики Качка вчера, 22 июня в обход процедуры развозил членам комиссии на подпись проекты решения.

«Заседание было по сути виртуальным. Первый зампред МЭРТа Качка приехал к нам с бумагами, мы свои подписи поставили, он дальше поехал по другим членам комиссии», - сказал Тыщик, который проголосовал против решения.

Несмотря на то, что Межведомственная комиссия по международной торговле является коллегиальным органом, по словам Тыщика, члены комиссии не получили возможность вместе обсудить выставленные на голосование вопросы и узнать финальное решение.

«Документы по этой комиссии всем разослали и каждый член комиссии имел возможность изучить и высказать свою позицию. Мы, как Антимонопольный свою позицию высказали по каждому вопросу. Результирующие голосование я не видел, хотелось бы увидеть», - отметил он.

В то же время, член комиссии, первый заместитель министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович, чья подпись стоит под сфальсифицированным Качкой документом, спрятался от неудобных вопросов в Чернобыле.

«Коллега, я думаю, что вам лучше обратиться в Минэкономразвития к Тарасу Качке, я сейчас в Чернобыле нахожусь на объекте. Оно вчера происходило, да. Обратитесь к нему, в секретариат, чтобы по сути вам ответили, каким образом», - сказал Абрамович.

При этом многие члены комиссии, к которым за комментарием обратился УНИАН, сообщили, что в голосовании участие не принимали.

Так, заместитель министра финансов Светлана Воробей и заместитель госсекретаря Кабинета министров Владимир Федорчук заявили, что ничего о заседании не знают.

«Не могу сказать, меня на него не приглашали», - сказал Федорчук.

«Не могу ничего сказать, так как не происходило, я не присутствовала на заседании», - отметила Воробей.

В свою очередь другие члены комиссии отказывались отвечать на вопросы о заседании и советовали обратится в пресс-службу, как и сам замминистра экономики Качка, к которому УНИАН обратился с просьбой прокомментировать его столь неестественное поведение.

«Вы знаете, обращайтесь в пресс-службу с этими вопросами», - ответил Качка на вопрос о том, в чем была необходимость фальсификации заседания комиссии и не боится ли он ответственности за такие незаконные действия.

УНИАН также отправил соотвествующий запрос в Минэкономразвития, однако пока ответа не получил.

Как сообщал УНИАН, 22 июня, должно было состояться заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором должна была быть рассмотрена жалоба ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации, отчет и выводы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о результатах проведения антисубсидиционной процедуры относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. Согласно проекту решения, который есть в распоряжении УНИАН, комиссия планировала отказаться от проведения расследования, открыв дорогу российской экспансии на украинский топливный рынок.

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