Энергетики компании прилагают все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций.

За 6 месяцев 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 1,4 млрд грн в ремонты и восстановление теплоэлектростанций, которые были повреждены или разрушены вражескими обстрелами. Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

Отмечается, что энергетики компании прилагают все усилия для ликвидации последствий российских атак и скорейшего восстановления поврежденных мощностей теплоэлектростанций.

"Для этого с начала года ДТЭК Энерго инвестировал, по предварительным данным, более 1,4 млрд грн собственных средств. Всего же в этом году компания планирует вложить в ремонты и восстановление ТЭС около 3,9 млрд грн, что соответствует прошлогодним вложениям", - сообщили в ДТЭК.

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Генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев подчеркнул, что следующий отопительный сезон должен стать очередным и беспрецедентным вызовом для энергетиков и украинцев.

"Поэтому делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстанавливать все, что возможно. А после таких масштабов разрушений восстановление будет продолжаться постепенно: до начала отопительного сезона, в течение зимы и 2025-го года также", - подчеркнул он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.