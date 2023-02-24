Среди погибших есть как и те, кто пошел защищать Украину от захватчиков, так и те, кто продолжил работать и обеспечивать украинцев электроэнергией.

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК потеряла 141 сотрудника, погибших в результате российской агрессии.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"За прошлый год россияне забрали у нас 141-го коллегу, друга, товарища. Это самая большая и болезненная потеря как для компании, так и для всей энергетики страны. Поврежденные объекты мы восстановим, разрушенные – отстроим, но людей уже не вернем", – сказал он.

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Тимченко отметил, что среди погибших есть как те, кто пошел защищать Украину от захватчиков, так и те, кто продолжил работать и обеспечивать украинцев электроэнергией.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким коллег, которые погибли. Они навсегда останутся в наших сердцах. Лучшей данью памяти будет продолжение их дела. Мы должны и дальше смело нести свет, приближая победу Украины", – подытожил он.

Напомним, российская оккупационная армия с 10 октября до конца января выпустила по энергосистеме Украины около 700 крылатых ракет и дронов Shahed-136.

С начала энергетического террора Россия 28 раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК.