Сотрудничество между компанией Westinghouse и ГП НАЭК «Энергоатомом» находится на очень хорошем уровне и имеет перспективы к углублению.

Об этом заявил управляющий директор Westinghouse Electric Sweden AB Азиз Даг по итогам переговоров с главой «Энергоатома» Петром Котиным в Киеве 3-4 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

«Свидетельством важности для Westinghouse сотрудничества с «Энергоатомом» можно считать сам факт нашего визита в Украину в условиях пандемии для того, чтобы лично обсудить насущные вопросы», - отметил Азиз Даг, добавив, что в ходе переговоров обсуждались текущее состояние сотрудничества и планы его углубление в будущем.

По словам топ-менеджера Westinghouse, сегодня уже на 6 энергоблоках украинских АЭС используется топливо Westinghouse, из них три энергоблока работают исключительно на этом топливе.

«Сейчас мы можем уверенно говорить, что топливо демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики и имеет очень хорошую экономику. Такого же мнения придерживаются и украинские специалисты, в частности, недавно главный инженер запорожской АЭС дал высокую оценку эксплуатационным характеристикам топливных сборок Westinghouse», - пояснил Азиз Даг.

Он отметил, что учитывая такие результаты эксплуатации топлива на украинских атомных электростанциях, перспектива увеличения к 2025 году количества энергоблоков, в активные зоны которых будет загружено исключительно топливо Westinghouse.

«Опираясь на опыт эффективного и плодотворного сотрудничества с «Энергоатомом», считаю, что у нас есть все предпосылки и возможности для его расширения и углубления по всем перспективными направлениям», - добавил управляющий директор Westinghouse.

Справка. НАЭК «Энергоатом» - единственная в мире энергогенерирующая компания, которой удалось реализовать проект по диверсификации ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000. На сегодня ядерное топливо производства Westinghouse эксплуатируется на 6 из 15 энергоблоков Украины. Его внедрение также планируется на энергоблоке №3 Ровенской АЭС.

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Автор: УНИАН