Власти США разочарованы тем, что основные покупатели российской нефти, такие как Индия и Китай, могут легко обойти режим ограничения цен и купить нефть по более высокой цене.

В Конгрессе США готовят механизмы, которые установят предельные цены на российскую нефть и при этом не позволят стране-агрессору обходить санкции с помощью Китая и Индии.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Власти США разочарованы тем, что основные покупатели российской нефти, такие как Индия и Китай, могут легко обойти режим ограничения цен и купить нефть по более высокой цене. Если покупатели пользуются финансовыми услугами не из западных стран, они могут покупать российскую нефть без всяких лимитов.

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Министерство финансов США ввело санкции против российской экономики, однако выступает против использования вторичных санкций - наказаний в отношении иностранных правительств или фирм, взаимодействующих с Россией. Наказание или угроза наказания этих третьих сторон связаны с дипломатическими и экономическими рисками, которых официальные лица США и Европы стремились избежать.

Конгресс США в настоящее время работает над механизмом вторичных санкций.

Российская нефть в мире: главное

Нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны ЕС до конца текущего года.

10 сентября появилась информация о том, что США, страны "Большой семерки" и ЕС вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути.

Мировые цены на нефть продолжают падать. Также Индия отказалась покупать российскую нефть.

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