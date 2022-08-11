В компании отметили, что получили оплату за транзит российской нефти от венгерской нефтяной компании MOL.

Украина возобновила транспортировку российской нефти по южному участку нефтепровода "Дружба" в направлении Словакии и Венгрии.

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза".

"4 августа АО "Укртранснефть" вынужденно остановило транзит российской нефти по украинскому участку магистрального нефтепровода "Дружба" в связи с неуплатой ПАО "Транснефть" авансового платежа за транспортировку нефти", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что получили оплату за транзит российской нефти от венгерской нефтяной компании MOL и 10 августа Украина возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода.

При этом "Укртранснефть" не получила информации об оплате транзита нефти по Чехии.

"Укртранснефть не получила официальное письмо от "Транснефти" о том, что за транзит в Чехию оплатит компания Mero, которая управляет участком нефтепровода "Дружба" в этой стране", – сообщили в компании.

Транзит российской нефти:

31 мая президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

9 августа 2022 года Украина остановила транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба".

11 августа 2022 года Reuters со ссылкой на компанию MOL сообщил о том, что Украина возобновила транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба".

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