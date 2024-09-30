По словам Каленкова, существование двух классов потребителей является обоснованным, поскольку затраты на энергообеспечение разных групп отличаются.

Унификация тарифов по классам напряжения, которую предлагает Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), является нелогичной и экономически необоснованной, а это решение навредит украинской экономике сейчас и в будущем, поскольку одна группа потребителей будет субсидировать другую. Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков во время круглого стола в ICC Ukraine.

По его словам, существование двух классов потребителей является обоснованным, поскольку затраты на энергообеспечение разных групп отличаются. Крупные предприятия имеют свою инфраструктуру, понижающие трансформаторы и прочее. Они сами содержат свою энергоинфраструктуру, а также в их сетях значительно меньше потери электроэнергии.

"Унификация тарифов на распределение противоречит европейской практике, где существуют разные классы. В Евросоюзе только одна страна имеет унифицированный тариф - это Мальта, где нет промышленности. Поэтому в европейских директивах рекомендуется избегать установления единого тарифа для всех видов напряжения", - добавил Каленков.

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По его словам, внедрение таких изменений требует обсуждения с промышленными потребителями электроэнергии.

"Мы нуждаемся в профессиональной дискуссии, в рамках которой можно обсуждать, должно ли это быть два класса, или три или даже больше (такая практика есть). Также нужно правильно оценить затраты, что позволяет выйти на конкретный тариф", - отметил президент ОП "Укрметаллургпром".

Также, по словам Каленкова, унификация тарифных классов - это очень плохой сигнал инвесторам, как действующим, так и потенциальным, поскольку для них важна прогнозируемость.

Как известно, после назначения нового председателя и членов, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

Зато международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявили в Сообществе, позиция Нацкомиссии - необоснованная, а само намерение является непонятным. Также там напомнили, что основной принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.