Размер субсидий на коммуналку в Украине вырос в 2,5 раза / фото УНИАН
В Министерстве социальной политики сообщили, что с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"В октябре льготу получили почти 3 миллиона украинских семей. Наибольший размер субсидии зафиксировали в Киеве - более 950 гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство выплатило по октябрьским субсидиям почти 2 миллиарда гривень.
Что этому предшествовало
- Ранее в Министерстве финансов сообщили, что более 5 миллионов украинских семей получат субсидию в следующем году.
- В ведомстве отметили, что помощь должны получить те, кому она нужнее.
- Расходы на субсидии и количество субсидиантов при этом уменьшаются из-за роста минимальной зарплаты.
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