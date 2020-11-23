В октябре в Украине субсидии получили почти 3 миллиона семей.

В Министерстве социальной политики сообщили, что с начала отопительного сезона размер субсидий в Украине вырос в 2,5 раза.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"В октябре льготу получили почти 3 миллиона украинских семей. Наибольший размер субсидии зафиксировали в Киеве - более 950 гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство выплатило по октябрьским субсидиям почти 2 миллиарда гривень.

Что этому предшествовало

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что более 5 миллионов украинских семей получат субсидию в следующем году.

В ведомстве отметили, что помощь должны получить те, кому она нужнее.

Расходы на субсидии и количество субсидиантов при этом уменьшаются из-за роста минимальной зарплаты.

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Автор: УНИАН