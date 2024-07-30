США официально поддержали наращивание Украиной объемов атомной энергетики

По словам Прицкер, США и другие партнеры сейчас прилагают все усилия, чтобы помочь Украине восполнить недостаток генерации электроэнергии после разрушительных атак ВС РФ.

Украине необходимо наращивать атомную энергетику, чтобы быстро решить проблему с генерацией электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов. Об этом во время своего визита в Киев заявила Пенни Прицкер, специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины, пишет "РБК-Украина".

"В долгосрочной перспективе украинское правительство будет самостоятельно решать, каким образом производить электроэнергию. Но для быстрого решения проблемы наращивание атомной энергетики является абсолютно рациональным решением, наравне с другими усилиями, которые прилагают наши партнеры", - отметила Прицкер.

В то же время, по ее словам, США и другие партнеры сейчас прилагают все усилия, чтобы помочь Украине восполнить недостаток генерации электроэнергии после разрушительных атак ВС РФ.

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Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о завершении строительства двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС. Блок №3 сейчас готов на 75-80%. Готовность 4-го блока оценивается в 25%. Правительственный проект закона о достройке этих блоков находится на рассмотрении в парламенте.