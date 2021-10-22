Премьер-министр заверил, что граждане не будут переплачивать.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что потребители газа в Одесской области, которые попали к поставщику "последней надежды", не будут переплачивать за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде, отвечая на вопрос, почему 126 тысяч потребителей газа в Одесской области теперь вынуждены покупать газ у поставщика "последней надежды" по цене 16,5 грн за куб. м. вместо обещанных 8 грн за куб. м.

Читайте такжеВ "Нафтогазе" рассказали, когда ожидается снижение цены на газ

"Действительно мы знаем об этой ситуации в Одесской области и провели уже не одну встречу и совещание с НКРЭКУ и НАК "Нафтогазом". Проблематика понятна и газ людям поставляется, будет поставляться, и цена будет в соответствии с такой, как установлена населению", - сказал премьер.

По его словам, эта проблематика решается.

"Будет решено. Люди не будут переплачивать", - заверил премьер.

Поставщик "последней надежды": что необходимо знать

Поставщик "последней надежды" в Украине – газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины", которая обязана в течение 60 дней доставить газ потребителю, если он остался без поставщика этого ресурса. Цена на октябрь у ППН - 16,56 грн за куб. м. Потребители имеют право перейти от поставщика "последней надежды" к другому поставщику. Для этого потребителю нужно подать онлайн заявку на сайте выбранной компании.

Для бытовых потребителей в Украине действует годовое предложение цены на газ от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты, согласно которым газ в первый год должен стоить 7,42 грн за кубометр.

Газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 тысяч клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ПНН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской, Полтавской, Одесской и Луганской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Автор: Анна Бредихина