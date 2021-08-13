По мнению министра, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок.

Российский газопровод "Северный поток-2" создаст искусственный дефицит газа в Европе, что даст Кремлю новые мощные рычаги влияния.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью польскому изданию BiznesAlert.

Читайте такжеБлинкен назначил спецпосланника США по "Северному потоку-2"

По его словам, "Северный Поток-2" – это геополитический, а не коммерческий проект. Его цель - создать искусственный дефицит газа в Центральной и Восточной Европе.

"Уже сейчас "Газпром" использует свое монопольное положение, чтобы удерживать на рекордно высоком уровне цены на газ на европейском рынке. Если "Газпром" получит возможность сконцентрировать весь транзит газа в подконторольных ему газопроводах, это даст Кремлю новые мощные рычаги, чтобы вмешиваться во внутренние дела ЕС", – сказал Галущенко.

Министр считает, чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытие конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока.

"Это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром". Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - подчеркнул глава Минэнерго.

Поддержка Украины:

21 июля посольство США в Украине опубликовало совместное заявление США и Германии о поддержке Украины, Европейской энергетической безопасности и общих климатических целей.

Согласно договоренностям, США и ФРГ обещают не допустить использования Россией энергоносителей в качестве оружия против Украины.

Германия намеревается назначить Специального посланника для поддержки переговоров между Украиной и Российской Федерацией о продлении транзита российского газа через территорию Украины в Европу на срок до 10 лет.

Германия учредит "зеленый фонд" для Украины и будет поощрять привлечение иностранных инвестиций в размере до 1 миллиарда долларов. Также Германия намерена развивать двусторонние энергетические проекты с Украиной.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона хотела бы, чтобы формулировки относительно безопасности для Украины в совместном заявлении Германии и США по "Северному потоку-2" были сильнее.

История "Северного потока-2":

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оператором трубопровода является компании Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-Нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 99%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года рядом с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Анна Бредихина