Процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" может затянуться на несколько месяцев.
Об этом сообщает "Голос Америки".
После того, как Германия вынесет свой вердикт, "зеленый свет" должна будет дать Еврокомиссия, у которой есть еще два месяца для принятия решения. Это означает, что процесс сертификации может затянуться.
Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur (BNetzA) (регулятор энергетического рынка), заявило, что находится в контакте с консорциумом Nord Stream 2 AG, оператором газопровода "Северный поток-2".
Кроме этого, BNetzA рассматривает заявки, поданные украинскими газовыми компаниями для участия в процессе сертификации трубопровода.
"Мы ведем переговоры с Nord Stream 2 AG и ожидаем, что будут предоставлены необходимые гарантии. Мы внимательно следим за соблюдением нормативных требований", - сказано в заявлении.
Читайте такжеГермания должна ответить на газовый шантаж России-Кулеба
"Северный поток-2": что необходимо знать
- Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.
- Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
- США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.
- 2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.
- 10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".
- 23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".
- 4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.
- По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.
- Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в Европе газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.
- Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".
- 18 октября 2021 года Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".