Немецкий регулятор направит в Еврокомиссию заключение о сертификации "Северного потока-2".

Процесс сертификации газопровода "Северный поток-2" может затянуться на несколько месяцев.

Об этом сообщает "Голос Америки".

После того, как Германия вынесет свой вердикт, "зеленый свет" должна будет дать Еврокомиссия, у которой есть еще два месяца для принятия решения. Это означает, что процесс сертификации может затянуться.

Федеральное сетевое агентство ФРГ Bundesnetzagentur (BNetzA) (регулятор энергетического рынка), заявило, что находится в контакте с консорциумом Nord Stream 2 AG, оператором газопровода "Северный поток-2".

Кроме этого, BNetzA рассматривает заявки, поданные украинскими газовыми компаниями для участия в процессе сертификации трубопровода.

"Мы ведем переговоры с Nord Stream 2 AG и ожидаем, что будут предоставлены необходимые гарантии. Мы внимательно следим за соблюдением нормативных требований", - сказано в заявлении.

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"Северный поток-2": что необходимо знать

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Оператором трубопровода является компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

США ввели против подрядчиков строительства ряд санкций, из-за чего в свое время работы по сооружению газопровода прекращались.

2 сентября после встречи с президентом США Джозефом Байденом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Байден гарантировал введение санкций против "Северного потока-2" в случае возникновения угроз для энергетической безопасности Украины.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

23 сентября 2021 года стало известно о том, что в Конгрессе одобрили санкции против "Северного потока-2".

4 октября 2021 года компания-оператор российского газопровода "Северный поток-2" начала заполнять первую ветку газом.

По состоянию на 18 октября первая нитка газопровода "Северный поток-2" была заполнена техническим газом.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что в Европе газовый кризис из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

18 октября 2021 года Украина подала заявку на участие в сертификации "Северного потока-2".

Автор: Олег Давыгора