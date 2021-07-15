Несмотря на отмену с 20 мая 2021 года ПСО по поставкам природного газа для производителей тепловой энергии, в ближайший год этот сектор не сможет работать на рыночных условиях. В этом убежден глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"Могу сразу сказать, что никакого рынка у тепловиков в ближайший год не будет. Потому что та цена газа, которую сегодня дает им "Нафтогаз" в рамках годового контракта, в сегодняшних условиях ни один другой поставщик не в состоянии дать. Поэтому, скорее всего, тепловики продолжат брать газ у "Нафтогаза" до момента, пока цена на ресурс не снизится значительно, либо уже до окончания будущего отопительного сезона", - заявил Артем Компан во время выступления на "Украинском энергетическом форуме-2021".

Он уточнил, что цена газа на европейских биржах вчера превысила 35 евро за мегаватт-час. Это означает что стоимость газа, при его закупке в Европе, на границе с Украиной составит 15,8 гривен за куб м.

"Естественно, годовой контракт – это сложный продукт для любого поставщика. Риски контрактования объемов на такой длительный период и при таком количестве неизвестных очень высоки. Я знаю, что многие поставщики не готовы идтина такие риски. Тем более после решений правительства о введении прайс-кепа (ограничение цены – прим.) и контроля цены. Есть большое сомнение, что в будущем отопительном сезоне не произойдет того же", - добавил эксперт.

По данным Украинской энергетической биржи, 14 июля 2021 года "Нафтогаз Трейдинг" выставил на продажу ресурс августа на условиях постоплаты 45 дней по цене 15,456 грн за куб м.

Ранее НАК "Нафтогаз Украины" предложила производителямтепловой энергии заключить трехлетний договор на поставку газа по цене 7,42 грн за куб м, включая НДС, но без учета тарифа на транспортировку газа.

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Автор: Иван Бойко