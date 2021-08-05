Отмена в мае текущего года обязательств по поставкам природного газа (ПСО) предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) не привела к запуску конкурентного рынка в этом сегменте, ведь контракт, предложенный НАК "Нафтогаз Украины" для предприятий ТКЭ, фактически подменил режим ПСО.

Об этом заявил заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Александр Пасечник во время Форума по ТКЭ "Централизованное теплообеспечение украинских городов - есть ли шансы на выживание теплокоммунэнерго?", организованного Energy Club.

"На данный момент рыночный подход к закупке газа так и не был реализован. Стоимость газа на Украинской бирже на сентябрь составляет 18,5 гривны за куб, поэтому тепловики не могут уйти от "Нафтогаза", который предлагает им так называемую "социальную" цену 7,42 гривны за куб... Предложением цены 7,42 гривны за куб и трехлетним контрактом "Нафтогаз" фактически подменил режим ПСО", – сказал эксперт.

Александр Пасечник добавил, что даже получая газ по цене 7,42 грн за куб м от "Нафтогаза", производители тепла все равно получат убытки, поскольку эта цифра является выше заложенной в тарифе стоимости ресурса, а предоплата, которую требует НАК, является нереальным условием.

В частности, присутствующие на мероприятии руководители "Полтаватеплоэнерго" и "Ривнетеплоэнерго" подтвердили, что в текущем тарифе на тепло предусмотрена цена 5,6 грн за куб м, и этот тариф не пересматривался регулятором с 1 января 2019 года.

"У подавляющего большинства теплокоммунэнерго нет оборотных средств для выполнения финансовых обязательств перед монополистом, тем более нельзя вести речь о предоплате. Например, конечные потребители, расплачиваются за коммунальные услуги со значительной задержкой в 40-45 дней. Нельзя требовать от поставщиков услуг предоплаты, как это делает "Нафтогаз", пользуясь своим доминирующим положением на рынке", – отметил эксперт.

Заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов считает, что переход ТКЭ на рыночные отношения по закупке газа в ближайшее время маловероятен.

"Можно прогнозировать, что этот переход откладывается как минимум на один отопительный сезон", – добавил Александр Пасечник.