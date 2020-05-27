Кабмин уволил замминистра энергетики и назначил нового

Ярослав Демченков назначен заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции.

Кабинет министров Украины назначил Ярослава Демченкова на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства сегодня, 27 мая.

Согласно информации Демченкова в социальной сети Facebook, кроме прочего, ранее он работал национальным координатором проекта Управления ООН по обслуживанию проектов (UNOPS), руководителем службы вице-премьер-министра Украины, а также советником заместителя главы Комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Ранее сегодня Кабинет министров Украины уволил Алексея Рябчина с должности заместителя министра энергетики и защиты окружающий среды.

Исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец пояснила, что причиной такого решения стала низкая результативность Рябчина.

«Была проанализирована работа предыдущей команды, которая работала также над вопросом Госэнергоэффективности. Действительно было очень много наработок, но результативность очень низкая. Мы проговаривали этот вопрос с соответствующим заместителем, поэтому считаю, что другой человек будет более эффективным для выполнения поставленных задач», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Алексей Рябчин был назначен на должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды в октябре 2019 года.

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