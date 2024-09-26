По его словам, атомная генерация составляет основу украинской энергосистемы.

Решение распространить мониторинговые миссии инспекторов МАГАТЭ на магистральные подстанции, от которых зависит работа АЭС, может сдержать Россию от атак, которые создаю угрозу для атомных объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.

"Если действительно прибудут инспекторы на наши ключевые подстанции по выдаче мощности на атомных электростанциях, не только непосредственно которые находятся на самих атомных станциях, но и на подстанциях оператора системы передачи, то это, мне кажется, может как-то сдержать врага наносить эти удары по данным объектам", - отметил эксперт.

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По его словам, атомная генерация составляет основу украинской энергосистемы. Они покрывают более половины всего потребления в стране.

"Если атомная генерация у нас обеспечивает около 60% всех мощностей, всей генерации в Украине, а у нас и без того есть большой дефицит мощности, то действительно нормально энергетика существовать без атомных электростанций сейчас не сможет. И ни экономика, ни энергетика", - отметил эксперт.

Напомним, ранее США и ЕС, а также МАГАТЭ поддержали намерение Украины завершить строительство двух блоков Хмельницкой АЭС. Они могут дать дополнительно более 2 ГВт мощности в систему.

Также Украина достигла согласия с МАГАТЭ о распространении мониторинговых миссий агентства на ключевые магистральные подстанции, атаками на которые Россия стремится повлиять на работу украинских АЭС.