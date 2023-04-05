Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" были прекращены в феврале, буквально через день после того, как Польша поставила в Украину первые танки Leopard.

Крупнейшая польская энергетическая компания PKN Orlen расторгла контракт на поставку нефти с российской "Татнефтью" досрочно, без уплаты каких-либо штрафов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей польской компании.

Отмечается, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" Россией фактически были прекращены в феврале, буквально через день после того, как Польша поставила в Украину свои первые танки Leopard.

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Польша пообещала прекратить использование российской нефти до конца 2022 года, когда закончился долгосрочный контракт PKN с "Роснефтью". Соглашение о транспортировке ресурса с "Татнефтью" должно было закончиться в 2024 году. Однако его разорвали досрочно.

После вторжения в Украину и до того, как Европейский Союз ввел эмбарго на морские поставки из России, PKN Orlen прекратила покупать российскую нефть и топливо, транспортируемые морем.

В Orlen заявили, что теперь портфель поставок включает нефть из Западной Африки, Средиземноморья, Персидского залива и Мексиканского залива. PKN также имеет контракт на поставку из Saudi Aramco с 2022 года.

Ситуация с нефтью в Польше

В феврале 2023 года Россия перестала поставлять нефть в Польшу по трубопроводу "Дружба". Это случилось на следующий день после годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

После этого польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что импорт российской нефти в страну сократился почти до нуля.

27 февраля 2023 года Россия подтвердила, что прекратила экспорт нефти в Польшу по трубопроводу "Дружба".

Согласно первоначальному экспортному плану "Транснефти", поставки российской нефти в Польшу были запланированы на последние 10 дней февраля.

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