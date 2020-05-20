Платежки для людей стали меньше – Зеленский

Президент назвал уменьшение сумм в платежках украинцев стопроцентным фактом.

Коммунальные платежи для украинцев уменьшились, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

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"Про тарифы. Есть факты. Если вы сегодня берете платежку, платежка в целом уменьшилась. Это факт, стопроцентный. Любая статистика, кто бы вам что ни писал, что нефть упала, газ упал - платежка меньше для людей", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте незначительно сократились до 66 миллиардов гривень.