Платежки для людей стали меньше – Зеленский
13:19, 20 мая 2020Энергетика
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Президент назвал уменьшение сумм в платежках украинцев стопроцентным фактом.
Зеленский отметил уменьшение счетов за коммуналку в платежках / фото УНИАН
Коммунальные платежи для украинцев уменьшились, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
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"Про тарифы. Есть факты. Если вы сегодня берете платежку, платежка в целом уменьшилась. Это факт, стопроцентный. Любая статистика, кто бы вам что ни писал, что нефть упала, газ упал - платежка меньше для людей", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, долги населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте незначительно сократились до 66 миллиардов гривень.
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