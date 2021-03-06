Компания отмечает, что выполнила взятые на себя обязательства.

ООО "Юнайтед Энерджи" по состоянию на 4 марта переплатило ПАО "Центрэнерго" 149 млн грн за электроэнергию и не имеет долгов перед компанией за фактически поставленный объем.

Компания подчеркивает, что выполнила взятые на себя обязательства по уплате гарантийных платежей на общую сумму свыше 1,4 млрд. грн., подлежавших зачислению в счет последнего месяца поставки (март 2021).

"Однако еще в январе ПАО "Центрэнерго" в одностороннем порядке уменьшило базовые нагрузки до 1 500 МВт. ч. из согласованных 2500 МВт, а позже до 800 МВт", - напомнили в компании.

Кроме того, как говорится в другой заявлении, 2 марта 2021 года между руководителем ООО "Юнайтед Энерджи" Андреем Короткевичем-Лещенко и вновь назначенным и.о. руководителя ПАО "Центрэнерго" Юрием Власенко состоялась телефонная беседа, в ходе которой последний обратился с просьбой осуществить платеж по действующим договорам купли-продажи электрической энергии на рынке двусторонних договоров между сторонами на сумму 100 млн гривень для погашения задолженности ПАО "Центрэнерго" по выплате заработной платы своим работникам.

Но, после поступления денежных средств на счет ПАО "Центрэнерго", новое руководство компании прекратило любые коммуникации с менеджментом "Юнайтед Энерджи" и разместило заявление о прекращение поставок электроэнергии в связи с якобы задолженностью последнего в размере 725 млн.грн, отметили в Юнайтед Энерджи.

"В дальнейшем ПАО "Центрэнерго" сообщило, что 2 марта во время первого выхода предприятия на рынок "на сутки вперед" после возобновления менеджмента электроэнергия была реализована по цене 1,53 грн за 1 кВт·ч , что на 32% больше, чем цена продажи по двустороннему договору с ООО «Юнайтед Энерджи", - говорится в сообщении.

В компании объясняют, что 4 марта 2021 года "Центрэнерго" аннулировало торговый график поставок ООО "Юнайтед Энерджи" по двустороннему договору и выставило соответствующий объем поставок на продажу на рынке "на сутки вперед" за 1027,67 грн/МВт.ч., что на 132,33 грн дешевле цены для ООО "Юнайтед Энерджи". Такие дополнительные объемы и вызвали обвал цен на рынке.

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Автор: УНИАН