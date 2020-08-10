В "Киевтеплоэнерго" рассказали о ходе подготовки к зиме

По информации предприятия, ремонтируют котлы, системы горения, насосы, газо- и теплопроводы и другое оборудование, с помощью которого генерируется тепло.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в ходе подготовки к отопительному сезону 2020-2021 провело текущий ремонт оборудования 160 котельных из 183 (88%), которые обслуживает компания.

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Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По информации предприятия, ремонтируют котлы, системы горения, насосы, газо- и теплопроводы, другое оборудование, с помощью которого генерируется тепло.

"За отопительный сезон районные и квартальные котельные суммарно производят 4 миллиона Гкал - это 40% общего объема производства тепла в Киеве", - говорится в сообщении.

С сегодняшнего дня в текущий ремонт также выводят два крупных теплоисточника - РК "Виноградарь" и РК "Никольская Борщаговка". Отмечается, что в сумме эти котельные обслуживают более 750 жилых домов, 10 больничных учреждений, 58 детских садов и 33 школы.

"В частности, на районной котельной "Никольская Борщаговка" установят средства учета электроэнергии на 4 основных вводах питания, заменят задвижку диаметром 400 мм. На районной котельной "Виноградарь" заменят 8 датчиков коррозии на трубопроводах, задвижку аварийной подпитки диаметром 100 мм, а также трубу подпитки диаметром 108 мм", - говорится в сообщении.

В КГГА также сообщили, что текущий ремонт РК "Никольская Борщаговка" завершат 17 августа, а РК "Виноградарь" - 21 августа. Тогда же планируется возобновить горячее водоснабжение для клиентов.

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