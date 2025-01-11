"Укрэнерго" поделилось информацией о ситуации с энергосистемой и отключениях света 12 января 2025 года.

В приложении "Киев Цифровой" появилось сообщение от "Укрэнерго", в котором говорится о ситуации в энергосистеме Украины, по состоянию на 11 января 2025 года. В нем также указано, что в воскресенье, 12 января, бытовые потребители предположительно будут со светом, графики отключений применятся не будут.

Однако "Укрэнерго" напоминает, что все в любой момент может измениться.

"Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется. Чтобы помогать энергосистеме, стоит обуздать домашних пожирателей электроэнергии с 17:00 до 23:00 и с 06:00 до 11:00", - говорится в "Киеве Цифровом".

Видео дня

Свет будет в украинских домах, если не будет какой-то серьезной аварии в энергосистеме или очередного массированного обстрела России.

Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине нет никаких предпосылок для повышения тарифов на электроэнергию. По словам одного народного депутата, рыночная цена на электроэнергию достигает 7-8 грн за киловатт. Однако сейчас все равно получается и покрыть себестоимость, и получить прибыль при текущем тарифе.

Кроме того, Польша готова увеличить поставки электроэнергии в Украину, если Словакия все же перестанет экспортировать свет в Украину, на фоне угроз со стороны словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

Вас также могут заинтересовать новости: