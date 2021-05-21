Американская фирма, принадлежащая Федору Закусило, выиграла очередной тендер ООО «Оператор газотранспортной системы Украины». Компания поставит Оператору, обслуживающему украинскую ГТС оборудование для безогневой врезки в газопровод.

Согласно результатам открытых торгов в системе госзакупок Prozorro, Оператор ГТС Украины намерен приобрести машины специального назначения, в частности, оборудование для безогневой врезки в газопроводы на сумму 10,883 млн. грн у компании Liberty Tool International (Делавер, США). Предложение компании расценено как наиболее экономически выгодное по цене и 20 мая было сообщено о победе этой компании на тендере.

Согласно данным о закупке, Liberty Tool International должна поставить один комплект оборудования для безогневой врезки в газопровод до 29 декабря 2021

При этом стоит отметить, что согласно данным указанным в учредительном договоре компании Liberty Tool International, ее директором является Федор Закусило (выписка из реестра). Он неоднократно с 2017 года побеждал в тендерах дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины», в том числе «Укртрансгаз» и «Оператора ГТС Украины».

Больше всего заказов Liberty Tool International получила в 2019 году на обсадные трубы из Китая. Кроме того, Liberty Tool International и другие компании, принадлежащие Федору Закусило, Vorex LLC и IEC CONSULTING LTD выигрывали тендеры на поставку различного оборудования, к примеру, насосов и компрессоров.

30 апреля 2021 года согласно результатам открытых торгов в системе госзакупок Prozorro, IEC CONSULTING LTD будет поставлять Оператору ГТС Украины шаровые краны большого диаметра от 300 до 1400 мм на сумму 22,287 млн. грн.

Причем, данная компания была допущена к торгам вместе с другой компанией Федора Закусило - Vorex LLC.

Согласно данным публичных реестров, IEC CONSULTING LTDзарегистрирована по адресу: 88 FEATHERSTONE GROVE, GREAT PARK GOSFORTH, NEWCASTLE UPON TYNE GREAT PARK GOSFORTH, United Kingdom, а ее единственными сотрудниками являются муж и жена Нил и Шерил Томпсон. Оборот компании в 2021 году – нулевой, стоимость активов 365 тыс. фунтов стерлингов.

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Автор: Григорий Бондарь