Проверки состоятся из-за поступления большого количества жалоб на неучет показателей приборов учета газа.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение о проведении внеплановых проверок деятельности 26 газораспределительных компаний.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Решение касается "Винницагаз", "Волыньгаз", "Днепрогаз", "Днепропетровскгаз", "Донецкоблгаз", "Житомиргаз", "Запорожгаз", "Ивано-Франковскгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз", "Кременчуггаз", "Криворожгаз", "Лубныгаз", "Львовгаз", "Мариупольгаз", "Николаевгаз", "Одессагаз", "Полтавагаз", "Ривнегаз", "Сумыгаз", "Харьковгаз", "Харьковгоргаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Черновцыгаз" и "Черниговгаз".

Нацкомиссия пояснила, что решение обусловлено поступлением большого количества жалоб на неучет показателей приборов учета газа.

Переход на европейские стандарты учета газа:

2 ноября 2021 года Верховная Рада приняла закон о переходе на европейские стандарты учета природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) вместо кубических метров.

Законом отменяются так называемые "морозные" коэффициенты, которые газораспределительные компании вписывали в платежки граждан за приведение к стандартным условиям.

Автор: Анна Бредихина