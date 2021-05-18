Ранее экологи обратились в суд из-за январского разрешения на дальнейшее строительство "Северного потока-2" в немецких водах до конца мая.

Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявили о намерении обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), которое позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении Deutsche Umwelthilfe.

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"Вопреки здравому смыслу в климатической политике Федеральное морское и гидрографическое агентство позволило продолжать строить крупнейший в Европе проект с ископаемым топливом... Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация "Северного потока-2" несовместимы с климатическими целями. Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга с просьбой восстановить останавливающий эффект нашего иска. Мы исчерпаем все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого ископаемого мега-проекта", - заявил федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краннера.

История газопровода

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром".

Финансируют проект европейские компании: французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже более чем на 90%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить к концу 2019 года наряду с уже существующим "Северным потоком-1".

США ввели против "Северного потока-2" ряд санкций и неоднократно призывали европейских союзников и частные компании прекратить работы по строительству газопровода.

7 января 2021 года в Германии учредили фонд по поддержке достройки "Северного потока-2".

18 компаний уже отказались от участия в проекте по сооружению газопровода или планируют это сделать из-за угрозы попасть под санкции.

6 февраля компания Nord Stream 2 AG заявила о продолжении работ по прокладке труб для газопровода.

14 марта вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс заявил, что Европе не нужен газопровод "Северный поток-2". Несмотря на это, Германия продолжает настаивать на завершении проекта.

19 марта госсекретарь США Энтони Блинкен призвал компании-участницы строительства "Северного потока-2" немедленно прекратить работы по прокладке труб и пригрозил введением новых санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский газопровод "Северный поток-2" ловушкой для стран всей Европы.

20 апреля 2021 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна оставаться транзитной страной российского газа в Европу, несмотря на решение Германии завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Разрешение на прокладку опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока - 2" в административный суд Гамбурга.

17 мая 2021 года Германия разрешила продолжить строительство "Северного потока-2" в своих водах.

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Автор: Елена Коваленко