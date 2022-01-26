Brent подорожала до 90 долларов и стоимость, как ожидают, будет расти.

В среду, 26 января, нефть впервые за семь лет достигла отметки 90 долларов за баррель. Этому поспособствовала, в том числе, угроза вторжения России в Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, нефть марки Brent подорожала на 2,15 доллара, или 2,4%, до 90,35 доллара к 19:55 по Киеву. Стоимость превысила 90 долларов впервые с октября 2014.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 2,25 доллара, или 2,6% - до 87,86 долара.

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Причин такого роста называют две - снижение запасов и ситуация в Украине.

"Мировые запасы продолжают снижаться, поскольку производители изо всех сил пытаются восстановить производство до уровня, какой был до пандемии. Смешайте это с геополитической напряженностью между Соединенными Штатами и Россией из-за Украины, и цены продолжат свой рост", - сказал Эндрю Липоу, президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates в Хьюстоне.

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