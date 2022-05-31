За минувшие сутки энергетики несмотря на постоянные вражеские обстрелы вернули свет для почти 20 тысяч семей в 23 населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

"Это позволило вернуть свет в дома 19 836 семей Донецкой области в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах", - сказано в сообщении.

В компании отмечают, что сложная ситуация из-за обстрелов в регионе сохраняется. Без света остаются 321 населенный пункт Донецкой области.

Самые сложные направления - Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское и Великоновоселковское. Из-за обстрелов здесь постоянно повреждается оборудование и линии электропередач. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы проводить ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 97 сутки и делают все возможное, чтобы оперативно возобновлять электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий", - говорят в компании.