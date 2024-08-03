Это привело к общему снижению потоков морской нефти во всем мире.

В июле 2024 года российский экспорт сырой нефти из ключевых западных портов упал до 19-месячного минимума. Это привело к общему снижению потоков морской нефти во всем мире, пишет Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

Российский экспорт, в основном флагманского сорта Urals, из балтийских портов Приморск и Усть-Луга, а также Новороссийска на Черном море в прошлом месяце упал почти до 1,8 миллиона баррелей в день. Это по сравнению с 2,2 миллионами в июне.

Отмечается, что в прошлом месяце глобальные поставки упали примерно на 586 000 баррелей в день. Общий поток в Китай упал более чем на 1,4 миллиона баррелей в день, что является самым большим наблюдаемым падением в этом году. Хотя цифры могут измениться, поскольку больше судов указывают свои конечные пункты назначения.

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По словам журналистов, увеличение со стороны ведущих экспортеров Саудовской Аравии и США помогло компенсировать меньшие поставки из России, Бразилии, Венесуэлы и Катара.

В то же время Россия улучшает выполнение целевых показателей добычи в ОПЕК+ и наблюдает восстановление отечественной нефтепереработки. В то же время общий экспорт сырой нефти морем страны является самым низким почти за год, а поставки из балтийских портов – самыми низкими с декабря 2022 года.

Российская нефть

Европейская комиссия призвала Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти вместо того, чтобы обвинять Украину в нефтяной блокаде. В Еврокомиссии считают, что две страны получают достаточно нефти, и нет необходимости ни в каких "срочных консультациях" с участием Украины.

Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада, Россия до сих пор финансирует свою военную машину за счет поступлений от экспорта энергоресурсов.

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