Шмыгаль назвал одну из причин кризиса на рынке, когда дорогая "зеленая" энергетика вытесняет дешевую атомную

Премьер-министр инициирует расследование массовой выдачи госкомпанией "Укрэнерго" разрешений на присоединение к энергосистеме.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды с целью разобраться, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме государственной компанией "Укрэнерго", ставшее, по его словам, одной из причин кризиса на рынке электроэнергии.

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Об этом он заявил во время онлайн-трансляции заседания парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 12 мая.

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выдавалось неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, приведшее к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры и когда супердорогая «зеленая» энергетика вытесняет дешевую атомную", – сказал Шмыгаль.

По его словам, перекосы на рынке вынудили власть идти на переговоры с инвесторами в возобновляемую энергетику, которые существенно нарастили мощности «зеленой» энергетики по завышенному тарифу. Поэтому факт выдачи большого количества разрешений требует расследования.

"Надо расследовать и разбираться, откуда это взялось", – добавил премьер.

Шмыгаль отметил, что он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но она должна быть дешевой. При этом он допустил, что будут приняты изменения в законодательство, разрешающие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Как сообщал УНИАН, по данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), доля электроэнергии из возобновляемых источников генерации энергии в Украине выросла до 8%, что составляет 26% денежного оборота на рынке.

За 2019 год "зеленая" генерация в Украине выросла на 11,6%. На конец апреля общая мощность ВИЭ составила 7,2 ГВт. В июне планируется ввести еще 1 ГВт мощностей.

Более 20% рынка возобновляемой энергетики принадлежит энергохолдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова, далее идут шведские, китайские и украинские компании.