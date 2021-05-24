Кабмин назначил двух заместителей министра энергетики Украины

Юрий Власенко будет заниматься разрешением кризисных ситуаций в энергетике, а Алексей Кураков курировать вопросы угольной отрасли.

Кабинет министров назначил Юрия Власенко первым заместителем министра энергетики, а Алексея Куракова – заместителем министра энергетики. Соответствующие распоряжения Кабмина от 21 мая опубликованы на правительственном портале. Читайте такжеРада назначила Галущенко министром энергетики Власенко будет заниматься разрешением кризисных ситуаций в энергетике. Кураков будет курировать вопросы угольной отрасли и ее реформирования. Кадровые перестановки в Минэнерго 19 мая Кабинет министров назначил Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики. 17 мая Кабинет министров уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики. 29 апреля депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру Германа Галущенко, который работал вице-президентом ГП «НАЭК «Энергоатом», на пост министра энергетики. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Анна Бредихина

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