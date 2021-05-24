Кабинет министров назначил Юрия Власенко первым заместителем министра энергетики, а Алексея Куракова – заместителем министра энергетики.
Соответствующие распоряжения Кабмина от 21 мая опубликованы на правительственном портале.
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Власенко будет заниматься разрешением кризисных ситуаций в энергетике.
Кураков будет курировать вопросы угольной отрасли и ее реформирования.
Кадровые перестановки в Минэнерго
19 мая Кабинет министров назначил Юлию Пидкоморную заместителем министра энергетики.
17 мая Кабинет министров уволил Юрия Бойко и Александра Зорина с должностей заместителей министра энергетики.
29 апреля депутаты Верховной Рады поддержали кандидатуру Германа Галущенко, который работал вице-президентом ГП «НАЭК «Энергоатом», на пост министра энергетики.
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