Герман Галущенко возглавил Министерство энергетики / фото slovoidilo.ua
Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины.
Соответствующее решение поддержали 305 народных избранников.
Назначение Галущенко: что известно
- Накануне, 28 апреля, комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики.
- Представление о назначении Германа Галущенко подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль.
Назначение министра энергетики: что этому предшествовало
- Ранее Верховная Рада дважды не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. С конца декабря Витренко является исполняющим обязанности министра.
- На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля депутаты заслушали Галущенко. В пресс-службе партии сообщали, что планируется сбор подписей депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.
- 26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотреть кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики предложил Офис президента.
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