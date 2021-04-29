Рада назначила Галущенко министром энергетики

Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов.

Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко на должность министра энергетики Украины. Соответствующее решение поддержали 305 народных избранников. Назначение Галущенко: что известно Накануне, 28 апреля, комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал кандидатуру Галущенко на пост министра энергетики.

Представление о назначении Германа Галущенко подал в Раду премьер-министр Денис Шмыгаль. Назначение министра энергетики: что этому предшествовало Ранее Верховная Рада дважды не поддержала назначение бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики Украины. С конца декабря Витренко является исполняющим обязанности министра.

На заседании фракции "Слуга народа" 22 апреля депутаты заслушали Галущенко. В пресс-службе партии сообщали, что планируется сбор подписей депутатов для проведения внеочередного заседания Верховной Рады, где Галущенко выступит перед народными избранниками, а вопрос о его назначении вынесут на голосование в зале.

26 апреля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотреть кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики предложил Офис президента. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Юрий Годован

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