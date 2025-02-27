Задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых по состоянию на конец февраля составляет 24,7 млрд грн.

Об этом в ходе заседания Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг заявил Юрий Шейко.

"Задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет 24,8 млрд грн. Это на 0,5 млрд грн меньше, чем на начало года", - сказал Шейко.

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В то же время он рассказал, что задолженность Укрэнерго перед Гарантированным покупателем за услугу по развитию зеленой энергетики сейчас составляет 19,4 млрд грн. При этом это меньше на 2 млрд грн, чем было в начале года.

Также заместитель министра рассказал, что в ближайшее время стоит ожидать уменьшения задолженности перед производителями электроэнергии из ВИЭ за счет перенаправления средств Укрэнерго за диспетчерское управление в 2023 и 2024 годах.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский завил, что выплата долгов за зеленую электроэнергию будет стимулом строить новые электростанции.