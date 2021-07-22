Европейская и американская пресса раскритиковали соглашение Меркель и Байдена по "Северному потоку-2".

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель пришли к соглашению относительно российского газопровода "Северный поток-2". Договоренности имеют некоторые спорные вопросы и многие украинские СМИ сразу написали про "зраду", а что же пишут в иностранных СМИ.

Газопровод Молотова-Риббентропа

The Telegraph назвал соглашение "американо-германской предательством". При этом отмечается, что есть определенные сомнения в ней гарантиях безопасности для Украины.

"По словам Госдепартамента, соглашение "обеспечит невозможность использования Россией энергетических потоков в качестве оружия". Там есть жесткие слова о последствиях отключения газа. Никто не верит ни одно из этих слов", - указано в статье.

При этом указано, что цель "Северного потока-2" заключается в том, чтобы отобрать у восточноевропейских государств способность к самообороне. Автор статьи подчеркнул, что газопровод не что иное, как инструмент российской внешней политики.

"Северный поток-2", "или газопровод Молотова-Риббентропа (пакт Молотова-Риббентропа - подписанный в 1939 году документ с секретным протоколом о разделе сфер влияния в Восточной Европе между Гитлером и Сталиным, ред.), Как говорят в Польше" - не дает Европе дополнительного газа, а только разворачивает потоки из Украины и Польши в балтийском направлении", - пишет Telegraph.

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Также в статье указано, что "Германия готова пожертвовать дипломатическим капиталом ради проекта с небольшой коммерческой ценностью, отравляя отношения с Польшей и поднося Украину на блюдечке Путину". В статье предполагается, что Байден таким образом предотвратить сближение России и Китая.

"Это - невеселое зрелище. Вашингтон и Берлин между собой решили незавидную судьбу Украины. Они это сделали даже после того, как Путин в прошлом месяце почти насмешливым тоном заявил, что Украина должна показать добрую волю в обмен на газовые потоки. Украинцы могут ожидать, что замерзнут насмерть этой зимой, если не выполнят его требования", - отмечает издание.

Кроме того, автор отметил, что Россия специально снизила подачу газа, чтобы заставить европейцев запустить "Северный пток-2", а в дальнейшем Европу может ожидать топливный кризис.

"Газпром сократил летние поставки, которые необходимы ежегодно для восстановления истощенных запасов. Это жесткая геополитическая игра", - пишет Telegraph.

Пережитком энергетических войн 90-х

В свою очередь The Washington Post пишет, что договоренности между США и Германией по "Северному потоку-2" положили конец спору между этими странами.

"Это - геополитическая ошибка поколения, по которой будущие российские диктаторы в будущие десятилетия будут ежегодно получать миллиарды долларов выгоды", - говорится в публикации.

При этом в США сомневаются, что санкции смогли бы остановить строительство газопровода.

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В то же время эксперты отмечают, что Европа в обозримом будущем заменит газ другими источниками энергии, поэтому спор по "Северному потоку-2" является "пережитком энергетических войн 1990-х".

"Администрация Байдена понимает, что в США есть более важные проблемы внешней политики, чем удаленный трубопровод, не меньшим из которых является геополитическая конкуренция с Китаем. Эти проблемы требуют сильного альянса с такими партнерами, как Германия", - указано в публикации.

Большая победа Путина

Консерваторы из The Wall Street Journal назвали американо-немецкое соглашение "сигналом слабости" Байдена и "большой стратегической победой Путина".

"США и Германия говорят, что попросят Россию продолжать платить Украине. Они шутят?" - спрашивает издание.

При этом в комментарии на соглашение указано, что в случае дальнейших агрессивных действий России против Украины будут наложены санкции, издание пишет: "Мы слышим, как над этим уже смеются в Кремле".

Как ранее сообщал УНИАН, президента Польши Блажей Спихальский заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" является победой России, а Германия в этом вопросе нарушила европейскую солидарность в сфере энергетической политики.

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Автор: Анастасия Горбачева